O Benfica terminou o mercado de transferências como o grande mais ativo durante o verão: foi o que mais encaixou em vendas e o que mais gastou em compras. Rui Costa levou a cabo uma revolução no plantel, com custos financeiros. Mas o CM sabe que a mensagem interna do presidente foi clara: assegurar a qualificação para a Champions e a conquista do campeonato, porque o sucesso desportivo depois permite reequilibrar as contas.









