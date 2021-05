As obrigações financeiras que têm para cumprir no 2º semestre deste ano vão forçar o Benfica a aumentar o seu endividamento. Ao que oapurou, a quebra de receitas ao longo do último ano, acompanhada da subida da despesa provocada pelo reforço do plantel para a época agora terminada, obriga a uma maior utilização do crédito para que a SAD não entre em incumprimento com os fornecedores....