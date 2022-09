O Benfica tem como data-limite o final do ano para tentar renovar com Grimaldo, sabe o Correio da Manhã. Nas próximas semanas, a SAD vai apresentar uma proposta para acautelar uma eventual saída, a custo zero, em junho de 2023.



As últimas exibições do espanhol, nomeadamente na Liga dos Campeões, têm feito despertar o interesse de vários clubes que querem o lateral-esquerdo de 26 anos já em janeiro.









