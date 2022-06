A venda de Darwin para o Liverpool prepara-se para configurar a segunda maior de sempre do Benfica, mas dos 80 milhões de euros (não entram os 20 milhões de variáveis) só cerca de 60 milhões vão efetivamente dar entrada na Luz.

Em 2020, o uruguaio custou 24 milhões (Benfica não pagou a totalidade daquela que foi a maior contratação de sempre em Portugal) e nessa altura o Almería, ex-clube do jogador, ficou com 20% de uma mais-valia de uma futura venda.









