Benfica vence Dinamo Kiev e junta-se ao Sporting nos 'oitavos' da UEFA Youth League

O Benfica conquistou esta quarta-feira o Grupo E da UEFA Youth League de futebol e garantiu o apuramento direto para os oitavos de final, com um triunfo por 1-0 sobre o Dínamo Kiev, na sexta e última jornada.

No Seixal, um golo de Luís Semedo, aos 44 minutos, deu o triunfo aos 'encarnados', que terminaram o agrupamento com 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota), à frente da equipa ucraniana, que ficou em segundo, com 13, e segue para o 'playoff'.

No primeiro duelo, em Kiev, o Benfica tinha sido goleado por 4-0.

Já eliminados, FC Barcelona, terceiro com quatro pontos, e Bayern Munique, ainda a zero, defrontam-se ainda esta quarta-feira na Alemanha.

O Benfica, três vezes finalista, juntou-se ao Sporting nos oitavos de final da prova, enquanto FC Porto, campeão em 2018/19, acabou eliminado.

Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Manchester United e Juventus estão também apuradas, com a Sevilha e Salzburgo a disputarem a única vaga disponível.