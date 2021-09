Benfiquista Yaremchuk marca grande golo pela Ucrânia frente ao Cazaquistão

O futebolista do Benfica Roman Yaremchuk marcou esta quarta-feira um golo fantástico frente ao Cazaquistão, no grupo D da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, mas não evitou o empate 2-2 no final da partida.

O avançado dos 'encarnados' recebeu uma bola por alto, a 25 metros da baliza do Cazaquistão, tocou-a com o peito duas vezes e, sem a deixar cair, fez um remate em arco, que surpreendeu o guarda-redes cazaque, que se estirou todo em vão.

Yaremchuk acabou substituído aos 58 minutos pelo médio do Dínamo de Kiev Viktor Tsygankov, tendo o Cazaquistão empatado aos 74 minutos, por Ruslan Valiullin. A Ucrânia voltou para a frente do marcador aos 90+3, pelo avançado do Shakhtar Donetsk Danilo Sikan.

O resultado parecia feito, mas o Cazaquistão ainda conseguiu restabelecer a igualdade aos 90+6, com Valiullin a 'bisar'.

A seleção francesa lidera o grupo D, com sete pontos (3 jogos), seguida da Ucrânia, com quatro (4), da Finlândia, com dois (2), do Cazaquistão, com 2 (3), e da Bósnia-Herzegovina, com 1 (2).

O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-off' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para o Mundial'2022 ou para os 'play-off'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-off', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.

O Mundial no Catar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.