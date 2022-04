Uma noite de sonho de Benzema, que fez um hat trick, valeu esta quarta-feira o triunfo do Real Madrid em casa do Chelsea (3-1) na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.









O Real Madrid entrou com tudo e com vontade de resolver a eliminatória em Inglaterra. Benzema surgiu de pontaria afinada e precisou de três minutos para bisar (22’ e 25’). Dois golpes de cabeça acabaram por gelar Stamford Bridge.

O campeão europeu, a jogar em casa, ficou ferido no orgulho e foi atrás do prejuízo, com um golo de Havertz (41’), após assistência de Jorginho, a relançar a partida para a segunda parte.









Contudo, foram os espanhóis que entraram melhor, com Benzema a completar o hat trick após um mau passe de Mendy.

No outro jogo, o Villarreal acabou por surpreender o Bayern Munique (1-0). Um golo de Arnaut Danjuma (8’) deu vantagem aos espanhóis, que ainda viram um golo anulado a Coquelin (41’) por fora de jogo, numa partida emocionante.