Os bilhetes para o jogo desta noite entre o Benfica e o Al Nassr, clube saudita onde atua Cristiano Ronaldo, esgotaram em menos de 48 horas.

A partida tem lugar no Estádio Algarve, às 20h30, prevendo-se a presença de 15 a 20 mil adeptos.

O Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro, está a estagiar no sul de Portugal desde 2 de julho e vem de uma derrota por 5-0 com os espanhóis do Celta de Vigo. Já o Benfica esteve na Suíça, onde defrontou o Basileia no passado domingo, vencendo por 3-1.