Bilhetes para o Paços de Ferreira-Tottenham na Liga Conferência Europa à venda na segunda-feira

Os bilhetes para o Paços de Ferreira-Tottenham, do 'play-off' da Liga Conferência Europa de futebol (LCE), começam a ser vendidos na segunda-feira, mas apenas para os sócios com as quotas em dia, informou este domingo o emblema pacense.

"Serão colocados amanhã [segunda-feira] à venda os bilhetes para a primeira mão do 'play-off'. Até quarta-feira, a venda é exclusiva para sócios e, caso não esgotem, serão vendidos para o público em geral no dia do jogo", anunciou o Paços, numa nota informativa partilhada nas redes sociais do clube da I Liga de futebol.

O emblema pacense faz saber ainda que "não serão admitidos adeptos visitantes, de acordo com as indicações da UEFA", acrescentando que os ingressos têm um valor de 10 euros para os sócios portadores da quota sete e 30 para a bancada do topo, no caso de os sócios não esgotarem os bilhetes.

O uso obrigatório de máscara e uma temperatura corporal abaixo dos 38 graus (medida na entrada) são duas das condições a cumprir no acesso ao estádio pelos associados e público em geral, que terão ainda se fazer acompanhar pelo cartão de sócio ou de cidadão, consoante os casos, e o bilhete válido para o jogo.

Serão ainda exigidos um dos seguintes quatro documentos: teste de Covid-19 (até 72 horas antes do jogo), teste antigénico com relatório negativo até 48 horas antes do jogo, certificado digital Covid-19 da UE válido, comprovando a vacinação completa há pelo menos 14 dias, ou certificado de recuperação até 180 dias.

Paços de Ferreira e Tottenham, de Inglaterra, defrontam-se no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 19h30, em jogo da primeira mão do 'play-off' da LCE. O vencedor da eliminatória terá lugar na fase de grupos da competição.