Boavista punido com dois jogos à porta fechada por conduta discriminatória

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o Boavista com dois jogos à porta fechada e uma multa de 38.250 euros, com base num processo disciplinar aberto na sequência de uma partida da I Liga.

Em comunicado, o órgão disciplinar explica que os 'axadrezados' foram castigados pela infração disciplinar descrita no 113.º do regulamento disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que fala em "comportamentos discriminatórios", durante o empate na receção ao Estoril Praia (1-1), em 27 de setembro de 2021, da sétima ronda.

"Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, cântico de slogans racistas ou, no geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante entre o mínimo de 250 unidades de conta e máximo de 1.250", explicita o regulamento.