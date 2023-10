A Boavista SAD está a ser alvo de oito processos de insolvência no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia, por dívidas não vencidas.



O mais recente (n.º 7639/23.4T8VNG) foi interposto/distribuído no dia 10, por Manuel Barbosa. O antigo jogador (1969-1983) e treinador (1988-1990) do clube, que também foi administrador da SAD, reclama uma verba superior a 192 mil euros (no Plano Especial de Revitalização - PER -, de 2018, o montante era de 146 294 euros).









Ver comentários