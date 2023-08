Botafogo de Bruno Lage vence Renato Paiva e reforça liderança no Brasil

O Botafogo, de Bruno Lage, reforçou este domingo a liderança do campeonato brasileiro de futebol após receber e bater o Bahia, de Renato Paiva, por 3-0, com um 'bis' de Diego Costa, na 21.ª jornada.

O internacional espanhol, que chegou a passar pelo Sporting de Braga e pelo Penafiel, foi determinante no triunfo de Lage, com golos aos quatro e 52 minutos, com Luís Henrique a fechar a contagem, aos 76.

Para já, de forma provisória, o Botafogo passou a ter uma vantagem de 14 pontos no topo do Brasileirão, diferença que poderá diminuir até final da ronda, mas Bruno Lage ganhou novo 'fôlego' devido às criticas que tem sido alvo pelos adeptos, insatisfeitos pela sua chegada e pela saída de Luís Castro, que rumou à Arábia Saudita.

No Bahia, Renato Paiva continua com a vida complicada, com a equipa a continuar no 16.º lugar em igualdade com o Santos, que já está em zona de despromoção, com 21 pontos.