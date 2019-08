Braga fecha a porta a adeptos do Benfica com número de bilhetes limitado

Está instalada a polémica com a gestão e a venda de bilhetes para jogo Sp. Braga-Benfica, que se realiza no domingo (21h00), no Estádio Municipal de Braga, apurou oOs arsenalistas cederam 1614 ingressos ao Benfica: 1514 a 32 euros e outros 100 a 93 euros. Os bilhetes voaram em poucas horas e este número corresponde à quantidade de lugares a que as águias têm direito regulamentarmente. Mas na Luz, mora a revolta.Primeiro, porque o volume de ingressos assegurado pela SAD é considerado escasso, tendo em conta o número de apoiantes no Norte do País.Segundo, porque muitos adeptos já contactaram o Benfica a reclamar de não terem oportunidade de comprar ingressos para o jogo em Braga. O motivo deve-se ao facto de o Sp. Braga não ter aberto a venda de bilhetes ao público em geral. Ou seja, adeptos do Benfica só vão estar 1614 no estádio, no próximo domingo, no jogo da 4ª jornada da Liga.apurou que os arsenalistas limitaram a venda de bilhetes a sócios do clube. Os restantes não entram. O controlo tem sido e vai continuar a ser apertado até ao início do jogo porque, quer no momento da compra de ingressos, quer no da entrada para o estádio no dia do jogo, é necessário exibir o cartão de sócio do Sp. Braga.Mesmo os adeptos do Benfica que, à última hora, tentem contornar esta medida, ao fazerem-se sócios dos arsenalistas para ir ver o jogo, só podem entrar no recinto se pagarem de imediato 6 meses de quotas, mais o preço do bilhete. O Sp. Braga não quer adeptos do Benfica nas bancadas destinadas aos seus sócios por questões de segurança e acredita que a lotação do estádio, que é de cerca de 28 mil lugares, vai esgotar.Na receção ao FC Porto, na época passada, no dia 30 de março, o Sp. Braga cedeu aos dragões, aproximadamente, 3500 bilhetes.Fonte do Sp. Braga revelou aoque as novas medidas passarão a ser aplicadas de futuro a Sporting e FC Porto. O Benfica não quis comentar o assunto.A lesão de Chiquinho vai acelerar a renovação de contrato de Jota com o Benfica, apurou oAs negociações com o avançado formado no clube tiveram avanços e recuos, mas já só faltam limar algumas arestas, pelo que poderá haver acordo nos próximos dias. O novo contrato terá duração até 2024 e a cláusula de rescisão vai passar dos 30 para os 88 milhões de euros, ficando o jogador com um vencimento a rondar o meio milhão de euros anuais. Jota, de 20 anos, terá agora a oportunidade que tanto tem reclamado na equipa principal.sabe que o Benfica não vai ao mercado para colmatar a lesão de Chiquinho. O avançado contratado ao Moreirense no início da época lesionou-se com gravidade no clássico com o FC Porto (derrota por 2-0) ao fazer uma "desinserção do tendão médio adutor à esquerda". Vai parar quatro meses. As soluções serão encontradas no plantel, com Jota e Carlos Vinícius a assumirem-se como as principais alternativas.O Benfica vai avançar para a renovação do contrato de Ferro. O central deverá ver o seu salário duplicado. Ainda assim, o aumento ficará abaixo do milhão de euros brutos por época. A duração do contrato poderá ser ampliada até 2024 mas a cláusula de rescisão, 100 milhões de euros, não sofrerá alterações.O Benfica continua a a avaliar as propostas por Jhonder Cádiz. A intenção dos encarnados passava por emprestar o avançado ao Belenenses, mas a vontade do jogador em rumar ao estrangeiro alterou a situação. Huesca (Espanha), Kayserispor (Turquia), Dijon (França) e Basileia (Suíça) estão atentos.A equipa de sub-23 do Benfica venceu ontem a congénere do V. Guimarães por 4-2, em jogo referente à 4ª jornada da Liga Revelação, realizado no Seixal. Os vimaranenses estiveram a vencer por 2-0 mas o Benfica reduziu ainda na primeira parte e consumou a reviravolta na segunda metade.