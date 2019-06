Brasil entra a vencer na Copa América após assobios

O anfitrião Brasil entrou a vencer na Copa América diante da Bolívia, por 3-0, numa partida agridoce para a seleção canarinha.No Estádio do Morumbi, em São Paulo, o conjunto de Tite demorou a conseguir chegar à baliza adversária, fruto de uma defesa compacta da seleção boliviana. O nulo ao intervalo fez os adeptos brasileiros vaiarem a equipa na saída para o intervalo. O Brasil, que não conta com Neymar nesta 46ª edição da prova, chegou à vantagem aos 50 minutos, através de um penálti cobrado por Philippe Coutinho, com o médio a bisar três minutos depois.Já perto do fim, Everton confirmou a 100ª vitória do Brasil na Copa América, com um belo remate fora da área.Os adeptos, que chegaram a estar em silêncio no estádio, tiveram de pagar um preço muito elevado pelos bilhetes: 485 reais (cerca de 110 euros). Por esse motivo, o jogo em São Paulo constituiu um novo recorde a nível de receitas de bilheteira num encontro em solo brasileiro - cerca de 5 milhões de euros."Ouvimos algumas vaias, principalmente no final da primeira, e é compreensível", disse o defesa-central Thiago Silva. "Não abrimos logo o marcador, os bilhetes foram caros e é normal que os adeptos fiquem descontentes", acrescentou. Já o lateral-direito Daniel Alves lamentou a apatia no estádio: "Até conseguia ouvir o Tite.""Se trocarmos a bola na defesa vamos ser vaiados. Faz parte", disse Tite, selecionador do Brasil. No outro jogo do Grupo A, Venezuela e Peru empataram (0-0), em Porto Alegre.