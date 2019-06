O presidente Jair Bolsonaro chegou agora no hospital onde Neymar realiza exames. pic.twitter.com/rP6GoXJqRk — Gustavo Hofman (@gustavohofman) June 6, 2019

Neymar não vai representar a Seleção do Brasil na Copa América. O médio do PSG lesionou-se durante o jogo frente ao Qatar, esta quarta-feira, em Brasília.Segundo a Globo, Neymar sofreu uma rutura de ligamentos no tornozelo direito.O jogador brasileiro foi transportado para o hospital no Distrito Federal, Brasil, para realizar exames e avaliar a gravidade da lesão.O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chegou a sair do estádio e dirigiu-se ao hospital para cumprimentar Neymar e desejar as rápidas melhoras.