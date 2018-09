Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão vence na estreia de Varandas

Frederico Varandas estreou-se como presidente e viu a sua juventude bem espelhada em campo.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Uma vitória sobre o Marítimo abriu a participação do Sporting na Taça da Liga e a era de Frederico Varandas como presidente leonino. Triunfo com muito sangue novo - de Raphinha e Jovane, principalmente - e um nome já antigo, o de Bruno Fernandes, capitão e autor de dois golos e uma assistência no jogo de domingo.



Nem tudo são rosas em Alvalade, já lá vamos, mas esta análise tem de começar pelo ‘ph’ de Raphinha, extremo de 22 anos e principal potenciador de perigo na primeira metade do encontro. Um par de remates à meia-volta, antes do sucesso, aos 26’: pressão alta leonina a resultar no erro maritimista, Jovane joga em Bruno Fernandes, que encontra Raphinha para o 1-0.



Um Sporting a viver muito do que faziam os seus extremos (Raphinha tanto quer participar que até protestou por não bater um canto), mas com maiores dificuldades no meio-campo, no momento defensivo, em que Acuña parece um peixe fora de água. Um cenário que manter-se-ia após o intervalo, embora com um ritmo mais acelerado.



Essa segunda parte até começou com um susto para o leão - a bola entra na baliza de Salin, num lance com fora de jogo mal assinalado, mas em que o Sporting reclama uma falta anterior. Logo a seguir, ainda nesse minuto 52’, Jovane, 20 anos, partiu a loiça na área e sofreu falta - Bruno Fernandes marcou o penálti e 2-0.



Se parecia resolvido, foi ilusão de ótica. Acuña deu uma prenda à equipa visitante, que aproveitou para reduzir através do argentino Correa, sem hipótese para o guardião Salin. Um problema que foi rapidamente sanado pelo suspeito do costume. Bruno Fernandes, numa belíssima jogada, atirou para o 3-1.



José Peseiro ainda lançou Wendel, Gudelj (entusiasmou num lance à Zidane) e Diaby. Nota para uma entrada assassina - inexplicável! - de Lucas sobre Wendel, antes do ponto final: vitória justa para o novo presidente ver e aplaudir.



Primeiro jogo da era Varandas

Frederico Varandas assistiu este domingo no Estádio José Alvalade ao primeiro jogo da equipa de futebol profissional na qualidade de presidente.



Muito sorridente, o antigo médico da formação leonina agradeceu algumas manifestações de simpatia que lhe foram chegando das bancadas, ainda antes do início do jogo.



Neste seu primeiro jogo investido nas novas funções, Varandas convidou os candidatos derrotados nas recentes eleições do clube a assistirem ao jogo na Tribuna de Honra. João Benedito, Rui Jorge Rego e Fernando Tavares Pereira acederam ao convite, num sinal de união que tem sido a bandeira dos primeiros dias de governação de Varandas. Pedro Proença, presidente da Liga, também esteve presente.



"A equipa está cada vez mais forte"

"Foi uma vitória justíssima, com uma exibição muito boa. Controlámos o jogo durante os 90 minutos e podíamos ter marcado mais um ou dois golos. Estamos a jogar cada vez melhor. A equipa está cada vez mais forte e unida", disse José Peseiro, treinador do Sporting, depois da vitória frente ao Marítimo.