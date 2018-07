Bruno de Carvalho recolhe assinaturas para AG que o deixe concorrer ao Sporting

Ex-presidente que está suspenso diz que quer "garantia da democracia" e da "liberdade eleitoral".

Bruno de Carvalho publicou este domingo no Facebook uma mensagem em que dá conta de que vai recolher assinaturas para a realização de uma assembleia geral extraordinária do clube, a realizar antes de 8 de agosto, a data limite para a apresentação das candidaturas à presidência do clube. O ex-presidente, destituído a AG realizada em junho, está suspenso preventivamente de sócio e não sabe ainda se pode concorrer às eleições de 8 de setembro.Bruno quer agora que os sócios votem numa assembleia geral extraordinária pela admissão de "todas as candidaturas".