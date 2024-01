Sebastián Coates continua longe dos treinos da equipa principal do Sporting devido a lesão, mas Rúben Amorim acredita que vai ter o seu capitão em pleno no próximo jogo da Liga em Chaves, sabe o Correio da Manhã.



O uruguaio está na reta final da recuperação de um problema muscular, mas, ao contrário daquilo que o técnico disse na antevisão do jogo com Estoril, ainda não é certo que venha a ter minutos de competição na terça-feira com o Tondela, da II Liga, para os oitavos de final da Taça de Portugal.









Ver comentários