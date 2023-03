Acusação no caso Saco Azul recebida em envelopes rasgados

A Benfica SAD, a Benfica Estádio e Domingos Soares de Oliveira, co-CEO dos encarnados, receberam a acusação do ‘Saco Azul’ em três envelopes rasgados, noticiou o ‘Tribuna Expresso’ e confirmou Record. Os encarnados apresentaram queixa ao procurador do processo, Helder Branco Santos.

De acordo com as informações vindas a público, no início de fevereiro, um funcionário da secretaria-geral do Benfica foi levantar, nos correios, as três notificações, em nome das referidas socieades e do administrador. Mesmo que os envelopes, A4 e com janela transparente, já se encontrassem abertos e rasgados, o referido funcionário levantou-os.

Os advogados do Benfica anexaram as fotos dos envelopes rasgados à queixa, sendo que no interior estava a acusação. Para a defesa, está em causa um crime de violação de correspondência. De acordo com o ‘Tribuna Expresso’, perante a queixa formal do emblema da Luz, o procurador Helder Santos terá de abrir um inquérito.

Recorde-se que o Ministério Público acusou o antigo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, o ex-diretor financeiro, Miguel Moreira, e o co-CEO das águias, Domingos Soares de Oliveira, de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação, num alegado esquema que terá lesado o Benfica. A investigação concluiu que, no total, saíram dos cofres da Luz 1,650 M€ sob a forma de pagamentos à Questão Flexível, pequena empresa informática.