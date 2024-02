Catão confirma agressões de Sandra Madureira e insulta-a em chamada para amigo

"A badalhoca da mulher dele a fazer o que fez: bater a uma senhora, roubar-lhe o telemóvel, partir-lhe o telemóvel. E depois a senhora levanta-se e ela dá-lhe outro pontapé. E se soubessem... a filha, o que fez. Então vocês fugiam." A descrição é feita por Vítor Catão, agora em prisão preventiva na cadeia de Aveiro - onde aguarda que lhe seja colocada a pulseira eletrónica -, a um amigo. Dois dias depois do ataque à assembleia geral, Catão, que intimidou e ameaçou jornalistas, já se punha de fora do filme e garantia que ‘Macaco’ ia ser ostracizado pelo FC Porto. Passou das marcas, disse, referindo que o aconselhou a não se "mostrar". Sandra, essa, é apelidada de "badalhoca" e Catão garante que a viu a bater em pessoas na AG. "No pavilhão disse: não te mostres. Berrar, todos nós podemos berrar. Mas ele f*. Há um dia que nós morremos. E não duvides que morreu para o Porto, acabou", disse Catão sobre ‘Macaco’.