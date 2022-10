César Peixoto despedido do Paços de Ferreira

César Peixoto foi este domingo o terceiro treinador a deixar um clube da I Liga portuguesa de futebol em 2022/23, após nove jornadas sem vitórias no campeonato e a eliminação na Taça de Portugal, frente ao 'secundário' Vitória de Setúbal.

O antigo extremo, de 42 anos, iniciou a temporada no emblema pacense, ao qual chegou a meio de 2021/22, terminando o campeonato no 11.º lugar.

Esta temporada, o clube soma apenas dois pontos em nove jornadas, ocupando o 17.º e penúltimo lugar da I Liga, apenas à frente do lanterna-vermelha Marítimo, que conta um ponto, e foi este sábado batido no terreno do histórico Vitória de Setúbal, por 2-0, na terceira ronda da Taça.

Antes, Rui Pedro Silva tinha deixado o Famalicão ao cabo de sete jornadas, após ter somado apenas uma vitória em sete jogos no campeonato, dando lugar ao regresso de João Pedro Sousa, que orientou os minhotos nas temporadas bem sucedidas de 2018/19, de regresso ao primeiro escalão e logo com um sexto lugar, e parte de 2019/20, e em três jogos o saldo é positivo, com duas vitórias, uma no campeonato e outra na Taça, e uma derrota.

A saída de Rui Pedro Silva seguiu-se a Vasco Seabra, que deixou o Marítimo ao cabo de cinco jornadas para entrar João Henriques e protagonizou a primeira 'chicotada' psicológica da temporada entre primodivisionários.