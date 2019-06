César Peixoto não renova e deixa comando técnico do Varzim

O Varzim, equipa da II Liga portuguesa de futebol, informou esta segunda-feira que o treinador César Peixoto vai deixar o comando técnico da equipa.O treinador, de 39 anos, que assumiu o comando dos poveiros nas últimas nove jornadas do campeonato e conseguiu conduzir a equipa à manutenção, não renovou o seu contrato, que terminou no final desta temporada.De saída do clube estão também os restantes elementos da equipa técnica que acompanharam César Peixoto nesta sua primeira experiência como treinador.Num comunicado no seu site, o emblema poveiro agradeceu "o enorme profissionalismo, a dedicação e a paixão contagiante com que abraçaram o desafio e conseguiram com que o grupo de trabalho garantisse a manutenção na II Liga, num forte espírito de união entre equipa e massa associativa".Nos nove jogos que esteve no comando do clube nortenho, o ex-jogador de Benfica, Sporting de Braga e FC Porto, entre outros, conseguiu quatro vitórias, dois empates e sofreu três derrotas.O clube nortenho desejou "felicidades para carreira de treinador de César Peixoto" e informou que, a partir desta segunda-feira, está procura de um sucessor.