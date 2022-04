Os dirigentes do Benfica estão apreensivos com a próxima edição da Liga dos Campeões, apurou o CM. Há o receio de que a incerteza sobre a participação na liga milionária afete a preparação da nova temporada, ameaçando o sucesso desportivo.



A seis jornadas do fim do campeonato, o 2º lugar, o último que dá acesso direto à Champions, é ocupado pelo Sporting, que tem nove pontos de vantagem para o Benfica.









Ver comentários