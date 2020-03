Chefe da claque do Vitória proibido de aceder a estádios

Luís Barroso, chefe da claque White Angels, do Vitória de Guimarães, está proibido de aceder a recintos desportivos. A decisão foi tomada esta sexta-feira à noite pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Guimarães, Pedro Miguel Vieira, que ouviu durante a tarde o arguido em primeiro interrogatório judicial e decidiu confirmar a medida de coação sugerida pelo procurador do Ministério Público encarregue do caso.



Luís Barroso disponibilizou-se para ser interrogado, esta sexta-feira à tarde, numa investigação relacionada com atitudes violentas dentro de estádios de futebol (teve intervenção numa cena de pancadaria num jogo da Liga Europa), mas ao que o Correio da Manhã apurou não estão relacionadas com o caso de insultos racistas dirigidos a Marega, há cerca de um mês, na receção do Vitória de Guimarães ao FC Porto - caso que está a ser investigado pelo Ministério Público de Guimarães e pela PSP, que continuam a tentar identificar os responsáveis pelos cânticos racistas.





tentou, esta sexta-feira à noite, ouvir o advogado de defesa de Luís Barroso, mas até ao fecho desta edição não foi possível.