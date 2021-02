Choque brutal entre jogadores deixa Jamor em lágrimas

O pânico instalou-se esta quinta-feira no Jamor quando, ao minuto 85, um choque de cabeças entre o guarda-redes Kritciuk e Nanu deixou o jogador portista inanimado no coração da área. Um momento arrepiante.Cedo se percebeu a gravidade da situação. Kritciuk ainda se mexia, mas Nanu não dava sinais de vida. A reação dos jogadores de ambas as equipas fazia prever o pior. Marega rezava. Uribe sentou-se encostado ao poste, com um ar visivelmente abatido. Chorava. E Pepe limpava as lágrimas à camisola. Sérgio Conceição entrou no relvado a gritar pela ambulância, que surgiu rápido. A reação dos bombeiros e dos médicos das duas equipas, quando se abeiraram do jogador, era reveladora.Nanu foi imobilizado e colocado na ambulância, seguindo para o Hospital São Francisco Xavier. Kritciuk fez gelo e prosseguiu o jogo.Segundo oapurou, Nanu foi vítima de um traumatismo cranioencefálico, tendo recuperado a consciência a caminho do hospital. O lateral portista chegou à unidade de saúde já estável , quer ao nível do oxigénio, quer ao nível do batimento cardíaco. Os médicos reconhecem ser normal a perda da consciência após um choque violento. O FC Porto esclareceu depois que Nanu sofreu uma "concussão cerebral e um traumatismo vertebromedular com perda de conhecimento". A nota diz que o jogador, que vai ficar sob observação, está consciente, estável e orientado no tempo e no espaço".