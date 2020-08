Cidade-fantasma em Coimbra impede festa do futebol

O ambiente este sábado vivido em Coimbra esteve muito distante do que é habitual no Estádio Nacional. Em vez dos milhares de pessoas que todos os fins de época acorrem ao Jamor, cujos piqueniques na mata tornaram a final da Taça de Portugal na festa do futebol, as imediações do Estádio Cidade de Coimbra foram ocupadas por poucas dezenas de adeptos que aguardaram pela chegada das equipas. Quase parecia uma cidade-fantasma.As exceções foram as saídas de águias e dragões dos hotéis em que estagiaram. Algumas dezenas de adeptos mostraram o seu apoio aos jogadores aquando da partida dos autocarros para o estádio. Junto a este, nem parecia dia de jogo. A PSP montou um forte dispositivo que implicou o fecho, a partir das 15h00, de cafés e esplanadas e a proibição de circulação de pessoas.Sem momentos de alta tensão antes do jogo, a polícia só teve de pedir a alguns adeptos que colocassem as máscaras.