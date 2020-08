Mbemba vale por dois e entrega Taça de Portugal ao FC Porto

Dois golos de Mbemba valeram ontem a vitória por 2-1 sobre o Benfica e a 17ª Taça de Portugal ao FC Porto, que somou ainda a 8ª dobradinha (Liga e Taça) da História, num partida em que jogou com 10 desde os 38 minutos.O campeão FC Porto entrou melhor. Com um futebol fluido e perigoso, fruto das boas movimentações de Corona. E foi o mexicano o primeiro a causar perigo, com um remate a obrigar Odysseas a defesa difícil.O Benfica tentou reagir, mas sempre em esforço e sem capacidade real de criar ocasiões de golo. Uma equipa a demonstrar dificuldades gritantes, nomeadamente na zona de construção. E quando conseguia passar à finalização rapidamente a defesa portista anulava o lance.Sem mais ocasiões de golo, foram as expulsões que acabaram por animar a primeira parte. Luis Díaz acabou expulso (38’), depois de ter visto dois cartões amarelos. O primeiro, logo aos 9’, e o segundo após uma entrada violenta sobre André Almeida. Artur Soares Dias mostrou o respetivo cartão vermelho e incendiou o banco portista. O técnico Sérgio Conceição acabou expulso também por duplo amarelo, após contestar as decisões do árbitro (43’).Pinto da Costa desceu da bancada ao intervalo e a verdade é que o FC Porto não podia ter entrado melhor na segunda parte. Odysseas desviou mal um livre de Alex Telles e Mbemba cabeceou para o 1-0. Os dragões chegavam à vantagem, mesmo a jogarem com menos um elemento.As águias esboçaram uma reação, mas o remate de Seferovic saiu mal direcionado.Mas o balde de água fria para as águias chegou, outra vez, pela cabeça de Mbemba. Novo livre e o central portista antecipou-se a Rúben Dias e a Jardel para fazer o 2-0.E se o Benfica ainda não se tinha encontrado no jogo, este murro no estômago acordou os os comandados de Nélson Veríssimo. A reação tardou, mas chegou num golo de Vinícius, de grande penalidade, a castigar uma mão na área de Diogo Leite. O jovem Jota ainda rematou ao poste no melhor período do Benfica, mas a taça já estava entregue.Odysseas – Fez uma brilhante defesa aos 3 minutos, mas uma saída em falso permitiu o primeiro do FC Porto.André Almeida - Sem ser exuberante, foi, apesar disso, o melhor do Benfica em campo. Esteve seguro a defender e saíram dos seus pés os poucos cruzamentos perigosos no ataque encarnado.Rúben Dias – Não foi quem comprometeu, mas...Jardel – Foi o melhor na defesa do Benfica, mas não chegou para evitar a derrota.Nuno Tavares – Muito nervoso e precipitado, esteve mal a defender e pior a atacar.Weigl – Duro, mas pouco esclarecido. Foi bem substituído aos 60 minutos.Gabriel – Demorou a entrar no jogo e, sempre que tinha a bola, ligava o complicador.Pizzi – Pouco criativo, esteve muitos furos abaixo do que habituou os adeptos.Cervi – Mexido, mas pouco esclarecido, foi bem substituído ao intervalo.Chiquinho – Até esteve bem na primeira meia hora, mas não entrou na segunda parte.Seferovic – Inoperante a atacar, colocou em jogo Mbemba no segundo golo portista.Rafa – Cavou a grande penalidade, mas pouco mais.Vinícius – Marcou o penálti com qualidade e fez o golo.Taarabt–Pouco esclarecido.Jota – Ainda atirou ao poste.Dyego Sousa – Não se viu.Diogo Costa – Não teve de fazer nenhuma defesa difícil.Manafá – Remetido a tarefas defensivas, saiu por cima face a Cervi e Rafa.Pepe – Nenhum dos três avançados do Benfica teve hipóteses na sua zona de ação.Mbemba - Noite perfeita. Intransponível na defesa (grande corte aos 54’), foi no ataque que se destacou, com dois golos plenos de oportunidade em que mostrou um exímio jogo de cabeça.Alex Telles – Está, outra vez, numa bola parada que resulta em golo.Danilo – Incansável e um líder. Eficaz a destruir o jogo encarnado.Uribe – Nem pareceu que esteve lesionado. É uma formiguinha, cujo trabalho passa despercebido, mas é fulcral para o ascendente da equipa.Otávio – O desenrolar do jogo tornou-o menos influente no processo ofensivo, mas não teve problemas em arregaçar as mangas e trabalhar.Corona – As jogadas de perigo portistas até ao intervalo saíram dos seus pés.Luis Díaz – Foi expulso após duas entradas duras a meio-campo. Falta de senso inaceitável ao mais alto nível.Marega – Noite inglória após a expulsão de Díaz.Diogo Leite – Entrada infeliz, com um penálti que roça a infantilidade.Sérgio Oliveira – Sem bola, foi pouco influente.Loum – Ajudou no sufoco.Mbemba foi a figura desta final. O defesa-central, que foi ganhando um lugar na equipa a devido à lesão de Marcano, aproveitou as oportunidades. Ontem brilhou com dois golos, tantos quantos marcou na Liga (26 jogos). Tornou-se no terceiro defesa a bisar numa final da Taça. Pietra e Paulo Pereira foram os outros.Luís Díaz foi imprudente com duas faltas a meio campo. Depois de ter sido admoestado com um amarelo, aos nove minutos, acabou expulso por nova falta, também a meio-campo. Sérgio Conceição devia ter evitado a expulsão do banco devido a protestos.Artur Soares Dias realizou uma arbitragem segura e sem medo. Não hesitou na hora de expulsar bem Luís Díaz, embora a falta do segundo amarelo justificasse por si só o vermelho direto, e Sérgio Conceição, visivelmente exaltado e revoltado com a equipa de arbitragem.