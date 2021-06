Cinco jogadores portugueses eleitos para o plantel oficial do Euro2021

A seleção portuguesa de sub-21, vice-campeã europeia, tem cinco futebolistas entre os 23 escolhidos por uma equipa de observadores da UEFA para o plantel oficial do Euro2021, menos um do que a campeã Alemanha.

Os jogadores portugueses escolhidos pelos observadores são Diogo Costa, Diogo Queirós, Fábio Vieira, Vitinha e Dany Mota.

O mesmo comité de técnicos elegeu o internacional português Fábio Vieira como o jogador do torneio, enquanto o avançado alemão Lukas Nmecha foi o melhor marcador da competição, com quatro golos, mais um do que o italiano Patrick Cutrone e do que o português Danny Mota, ambos com três.



A lista de 23 eleitos pela UEFA:

- Guarda-redes: Andrei Vlad (Roménia), Marco Carnesecchi (Itália) e Diogo Costa (Portugal).

- Defesas: David Raum (Alemanha), Diogo Queirós (Portugal), Nico Schlotterbeck (Alemanha), Mads Bech Sørensen, (Dinamarca), Perr Schuurs (Países Baixos), Victor Nelsson (Dinamarca), Ridle Baku (Alemanha) e Jorge Cuenca (Espanha).

- Médios: Fábio Vieira (Portugal), Dani de Wit (Países Baixos), Gonzalo Villar (Espanha), Vitinha (Portugal), Niklas Dorsch (Alemanha), Denis Makarov (Rússia) e Arne Meier (Alemanha).

- Avançados: Luka Ivanusec (Croácia), Lukas Nmecha (Alemanha), Jacob Bruun Larsen (Dinamarca), Dany Mota (Portugal) e Javi Puado (Espanha).