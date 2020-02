CMTV revela imagem que pode indicar falha grave no sistema de vídeo-árbitro no FC Porto - Ac. Viseu

A CMTV teve acesso a uma imagem que pode indicar uma falhar uma grave no sistema de vídeo-árbitro no FC Porto-AC. Viseu da passada quarta-feira

Em causa está o lance do 2-0 para os dragões. Na altura, ficou a ideia de que Alex Telles estava fora de jogo. O lance seguiu, sem intervenção da equipa de arbitragem em campo e Zé Luís fez, de cabeça, o golo. O árbitro Manuel Oliveira fez um compasso de espera de um minuto e meio e acabou por confirmar o golo.

Durante esse período, a Sport TV mostrou uma repetição, que poderia ter esclarecido essas dúvidas. No entanto, Alex Telles não aparece na imagem, uma vez que o plano está fechado na área do Académico de Viseu.

Se cruzarmos esta imagem da Sport TV com a imagem a que a CMTV teve acesso, percebe-se que Alex Teles está na parte escura da relva, que está no enfiamento da pequena área. À exceção do guarda-redes, todos os outros jogadores do Académico de Viseu estão claramente para lá da pequena área, pelo que este parece ser um erro de arbitragem e que coloca em causa todo o sistema do vídeo-árbitro.