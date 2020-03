CMVM suspende ações do Sporting devido a contratação de Rúben Amorim

A negociação das ações do Sporting foi suspensa esta quarta-feira, 4 de março, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de ter sido anunciada a saída de Silas e a contratação de Rúben Amorim para o lugar de treinador da formação leonina.



A notícia foi avançada pela imprensa na terça-feira, e confirmada por Silas na conferência de imprensa realizada após a derrota do Sporting frente ao Famalicão por 3-1. No entanto, nem a saída do treinador nem a contratação do técnico do Braga foram oficializadas pelo clube.





"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente", refere a nota da CMVM.Esta terça-feira, Rúben Amorim ainda orientou o treino dos minhotos, mas a sua ida para o Sporting já estaria garantida, com o clube disposto a chegar aos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.Custódio irá substituir Rúben Amorim no banco do Sp. Braga.As ações do Sporting ficaram inalteradas na sessão desta terça-feira, depois de terem descido 1,26% na segunda-feira. Os títulos acumulam uma valorização de 2,61% desde o início do ano.