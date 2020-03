Rúben Amorim vai ganhar três milhões por ano no Sporting

Rúben Amorim assume esta quarta-feira o comando técnico do Sporting, assinando um contrato que contempla um salário a rondar os três milhões de euros brutos por ano. Para garantir o até agora treinador do Sp. Braga, Frederico Varandas vai pagar aos minhotos os dez milhões de euros da cláusula de rescisão.Ao que oapurou, o presidente leonino quis resolver este assunto no imediato, evitando que Amorim pudesse mudar de ideias e voltar para o Estádio da Luz. É que, desde que foi conhecido o interesse do Sporting, Luís Filipe Vieira realizou vários contactos com o até agora técnico do Sp. Braga, embora não tenha avançado com qualquer proposta concreta.O processo vai ser definido esta quarta-feira, devendo Frederico Varandas insistir junto de António Salvador no sentido de aceitar a colocação de um ou dois jogadores no negócio. É o caso de Palhinha, que está em Braga por empréstimo dos sportinguistas.Assumindo esta quarta-feira, Ruben Amorim será o sexto treinador dos leões em menos de um ano e meio de presidência de Frederico Varandas. Terá por missão imediata levar a equipa de Alvalade ao terceiro lugar da Liga, de onde a destronou, precisamente ao serviço do Sp. Braga.Custódio, que orienta os juvenis do Sp. Braga, deve ser promovido a treinador da equipa principal. Será mais um técnico na Liga portuguesa sem o famoso nível quatro."Foi o meu último jogo pelo Sporting. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada para aprender muitas coisas que nunca iria aprender." Foi desta forma que Jorge Silas confirmou a saída dos leões, após a derrota com o Famalicão por 3-1."A decisão foi tomada após a derrota na Turquia e sexta-feira a continuidade já era irreversível", disse, considerando que o clube já deve pensar na "próxima época" e que "Rúben Amorim vai precisar de muita ajuda".