Coates falha clássico com o FC Porto devido a lesão

O central do Sporting, Sebastián Coates, não vai a jogo com o FC Porto, esta segunda-feira, devido a lesão, sabe oO capitão dos leões foi titular nos últimos encontros dos comandados de Rúben Amorim. O Sporting está a avaliar a lesão para entender se o jogador de 33 anos vai falhar mais jogos.O central participou em 12 dos 13 encontros dos verde e brancos na liga portuguesa, esta época, tendo falhado apenas a derrota na deslocação a Guimarães.Esta temporada esteve em 20 jogos do Sporting. Coates está nos leões desde 2015/2016.