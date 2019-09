Coates marca autogolo e dá vitória ao Famalicão em Alvalade

O sonho de uns e o pesadelo de outros. O ‘grande’ Famalicão foi a Alvalade dar a volta a um leão cada vez mais enfraquecido e numa depressão que parece estar longe de terminar. Na casa dos horrores, o rei parece ser Coates - novo autogolo do central uruguaio deu a vitória ao surpreendente líder do campeonato português.Nestas ocasiões, é habitual escrever-se que seria difícil criar um guião destes. Interessa, antes de mais, dizer que, sem o capitão Bruno nas escolhas, Leonel Pontes desenhou o seu losango com uma grande novidade no vértice mais recuado: Battaglia regressou ao futebol mais de 10 meses depois, rumando Doumbia para interior direito. Na outra ala, Miguel Luís e Wendel como ‘10’ disfarçado. Muito, muito disfarçado.Depois uma entrada bocejante, o jogo começou a ficar interessante ao quarto de hora. E o sinal de perigo saiu dos pés de Lameiras - que jogaço realizou o extremo de formação feita no Tottenham -, com Renan a evitar o dissabor. Era o disparo de partida para um tiroteio com ambas as balizas na mira.Miguel Luís fez o mais difícil aos 20’, num chapéu de medida mal tirada; Fábio Martins e Martínez (21’) deixaram o leão a tremer de medo, enquanto as tentativas de Mathieu e Coates mal assustaram Defendi.Como as coisas não foram lá de baixo calibre, Vietto resolveu puxar de artilharia pesada. O avançado argentino foi municiado por Lionn, que levou o nome demasiado a peito numa autêntica assistência para o 10 de Alvalade - remate fortíssimo ao ângulo, 1-0. À Bruno e para Bruno sorrir na bancada.Seria, no entanto, uma alegria fugaz. O intervalo tudo mudou na história do jogo e na história do clube que viajou de Vila Nova de Famalicão e nunca antes tinha vencido o Sporting. Um arraial minhoto de oportunidades, com Lameiras a aproveitar uma delas para fazer um empate, perante a displicência total de Wendel - perdeu a bola - e a permissividade da defesa. Foi só uma de oito jogadas de perigo do Famalicão, que ainda viu Renan atrasar o que ia parecendo inevitável no estádio.Pontes quis mudar e tirou o melhor da equipa - Vietto reclamou e muito. Num exercício lógico, tudo piorou e Martínez e Lionn ainda desperdiçaram mais um par de lances de golo. Para aumentar a depressão, foi só chamar o mestre da Lei de Murphy: Coates, a quem tudo corre mal este ano, fez o autogolo decisivo. Cânticos duros e assobios em Alvalade. Mas isso já nem é novidade.Já começa a não ser brincadeira. A forma como o Famalicão reage na segunda parte (e a primeira nem tinha sido assim tão negativa) é de luxo. Craques como Fábio Martins e Lameiras levam o recém-promovido a uma posição incrível de liderança. Sebastián MurphyInacreditável. Três penáltis e dois autogolos. O registo de Seba Coates nos últimos jogos pode ser utilizado como exemplo da Lei de Murphy. Decisão de Pontes em retirar Vietto - justificada com o facto de ter vindo de lesão - piorou tudo para o leão. Arbitragem positivadecidiu quase sempre bem, sendo apenas questionável a exagerada demora dos auxiliares nos lances de fora de jogo claros. Lance do autogolo de Coates é todo legal. Apenas uma ou outra decisão errada, mas uma arbitragem positiva."Foi um começo complicado. Não conseguimos fazer o que queríamos. Ainda assim, apesar do golo, mantivemos a calma. Já a segunda parte foi deliciosa. Controlámos sempre as iniciativas do Sporting. Foi um resultado inteiramente justo", afirmou João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, referindo que é necessário não embandeirar em arco a liderança na Liga. "O próximo jogo é o Belenenses e o foco é esse. Não pensamos mais para a frente", vincou.Leonel Pontes continua sem ganhar ao serviço do Sporting e ontem reconheceu que um dos momentos-chave do jogo foi a sua decisão de tirar Vietto. "Quis tomar boas decisões, mas um momento-chave que contagiou toda a equipa (saída de Vietto). Tentámos proteger o jogador que vem de uma lesão. A equipa desencontrou-se. Foi uma diferença demasiado grande da primeira para a segunda parte", disse.Sobre o autogolo de Coates, o segundo em dois jogos consecutivos, depois de ter cometido três penáltis no mesmo jogo, Pontes admitiu que vai tirar o jogador da equipa. "É difícil descrever estas ações que penalizam a equipa e o jogador. É preciso fazer mudanças para estabilizar o jogador", disse, minimizando os lenços brancos.Renan – Um punhado de intervenções arrojadas. Uma defesa incompleta que podia ter comprometido.Rosier – Tem força e pulmão. Boas combinações com Bolasie. Algumas arrancadas.Coates – Aplicado. Um passe magnífico para Miguel Luís falhar o chapéu. Até estava bem, mas acabou por fazer o autogolo que ditou a derrota.Vietto - Um golão. Aproveitou um passe errado de Lionn, mas não perdoou com um remate forte e colocado. Esforçado, ficou escandalizado, quando saiu. Ele e o público de Alvalade.Mathieu – Um corte arriscado que podia ter dado um autogolo. Nota-se alguma instabilidade.Acuña – Muita garra e pouca concentração. Surpreendido pela velocidade de Rúben Lameiras.Battaglia – Regressou a trinco e foi cumprindo. Notou-se a falta de ritmo e foi complicando na parte final.Doumbia – Parece alheado ao jogo e à própria equipa. Não se percebe a titularidade na equipa leonina.Miguel Luís – No lugar de Bruno, tremeu na cara do guarda-redes ao fazer um chapéu que saiu ao lado.Wendel – Recuperou uma bola, mas fez demasiada cerimónia na cara do golo.Bolasie – Possante e veloz. Foram dele as primeiras situações de perigo.Jovane– Mexeu. Trouxe velocidade.Jesé – Um cruzamento. Muito pouco para um reforço.