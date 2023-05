Coates resgata leão

Com uma reviravolta consumada nos descontos e uma grande ‘caldeirada’ nos instantes finais, o Sporting ganhou com aflição ao Marítimo, num jogo que foi um péssimo ensaio para o dérbi, dentro de uma semana. A equipa verde-e-branca salvou os três pontos mas perdeu Adán, expulso por acumulação de cartões amarelos, para o jogo com o Benfica.Ao intervalo, os assobios que se ouviram, vindos da bancada, para os jogadores do Sporting, pelos próprios adeptos, eram inteiramente merecidos. A equipa teve muita bola, na primeira metade, mas raramente soube o que fazer com ela. Uma evidência que teve o ponto mais alto (neste caso seria melhor dizer mais baixo) no deslize infantil de Coates que esteve na origem do golo do Marítimo, por Vítor Costa, aos 10 minutos.O Sporting reagiu, sem a dinâmica necessária. Muita parra para nenhuma uva. Porque a equipa de Amorim dominava, mas não criava.Na segunda parte, apesar das mexidas ao intervalo, houve mais do mesmo. Só nos instantes finais se viu um fogacho do Sporting, o que bastou para a reviravolta (autogolo e Coates). Que chegou a estar em dúvida após um lance de golo do Marítimo, nos instantes finais, que o VAR reverteu, evitando o naufrágio total do árbitro Tiago Martins, que teve noite para esquecer, culminada com a desautorização ao seu assistente, que viu (e assinalou) a infração.Adán vai falhar o dérbi com o Benfica, na próxima jornada. O guarda-redes foi expulso, por acumulação de amarelos, devido a protestos no lance em que o Marítimo fez o 2-2. O golo foi anulado devido a falta sobre Nuno Santos, mas o cartão ao guardião manteve-se."A equipa de arbitragem complicou um bocadinho. Não consegui perceber bem a confusão", afirmou Rúben Amorim após o jogo. "É uma vitória justa, mesmo sem jogar bem, o Sporting foi a equipa que quis ganhar", referiu o técnico.Chermiti foi baixa inesperada para o jogo deste sábado. Segundo fonte do Sporting, o avançado de 18 anos tem uma lombalgia. Por esse motivo, está em dúvida para a próxima jornada, frente ao Benfica.Do mal o menos: o Sporting acreditou até ao fim e acabou premiado com três pontos que permitem continuar a sonhar com o terceiro lugar e a possibilidade de chegar à Champions.A equipa do Sporting jogou muito mal durante praticamente todo o jogo. Quase não criou oportunidades, abusou de cruzamentos inconsequentes e revelou falta de dinâmica de equipa.O penálti não visto sobre Edwards (34’) já era suficiente para manchar o trabalho do árbitro. O pior estava guardado para o fim, com a desautorização ao seu auxiliar que só o VAR emendou.