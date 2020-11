Coates sob vigilância médica fora do Jamor

O defesa-central Coates regressou ontem aos treinos, mas sob vigilância médica, pelo que deverá ser poupado no jogo de segunda-feira com o Sacavenense, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, a disputar no Estádio do Jamor.O uruguaio foi dispensado dos trabalhos da sua seleção devido a uma tendinopatia no adutor direito, contraída no jogo com o o V. Guimarães (triunfo leonino por 4-0). A pausa permitiu fazer o trabalho de recuperação e, apesar de poder integrar o leque de opções para o jogo de segunda-feira, Rúben Amorim não pretende correr qualquer risco com um jogador que é fundamental na equipa. Assim, Coates deve regressar ao onze apenas na receção ao Moreirense, agendado para sábado (dia 28).Além disso, este embate com o Sacavenense, do Campeonato de Portugal, permite a Rúben Amorim testar Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, dois jovens centrais da equipa.Quem também está fora do embate da Taça é Nuno Mendes. O lateral-esquerdo contraiu uma contusão óssea no pé direito ao serviço da seleção de sub-21 e ontem limitou-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio. Vai descansar e Amorim abre a porta da titularidade a Antunes, que já está recuperado. Borja também é uma opção válida para esta posição.Ontem também foi noticiado que Nuno Mendes figura numa restrita lista de nomes para reforçar a Juventus de Cristiano Ronaldo. Para já, o jovem, de 18 anos, tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.Os leões treinam, às 10h00, na Academia de Alcochete.