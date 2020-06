Nuno Mendes blindado no Sporting por 45 milhões de euros

"É um dia que não vou esquecer. Fiz 18 anos [ontem] e estreei-me como titular [na quinta-feira, na vitória por 2-0 frente ao Tondela]. Estou feliz por continuar neste clube e vou continuar a dar o máximo. A renovação é fruto do meu trabalho e mostra que o Sporting confia em mim." Foi desta forma que Nuno Mendes comentou ontem a renovação de contrato até 2025.O lateral-esquerdo é a mais recente coqueluche da formação leonina a ficar blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Joelson e Gonçalo Inácio são outros jovens chamados à equipa principal por Rúben Amorim que estão protegidos do mercado por igual montante.Quaresma e Matheus Nunes assumiram a titularidade desde a retoma da Liga, enquanto que Nuno Mendes aproveitou o impedimento físico de Acuña para agarrar um lugar na equipa, ultrapassando Borja.Quem também se sentou no banco de suplentes frente ao Tondela foi Joelson. O jovem avançado - que por ter 17 anos só tem contrato até 2022, ao contrário dos colegas, que assinaram vínculos até 2024 e 2025 - ainda espera uma oportunidade para se estrear pela equipa principal. Gonçalo Inácio está um passo atrás, aguardando pela primeira convocatória.Até ao fim do campeonato, o treinador Rúben Amorim vai manter a aposta nos jovens da formação, de modo a preparar o futuro.