Os comentadores do programa ‘Liga D’Ouro’ desta quinta-feira vão discutir a presença das equipas portuguesas na Liga dos Campeões.Nuno Encarnação, João Braz Frade e Sérgio Krithinas antecipam, em exclusivo para o site do, aqueles que vão ser os temas em destaque no programa.Um dos temas quentes do momento é a queixa do Sporting contra Pepe.Nos vídeos pode ver a opinião dos mais polémicos comentadores da televisão portuguesa, antes ainda do programa ‘Liga D’Ouro’.