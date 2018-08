Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão de gestão do Sporting diz que Bruno "veio a Alvalade mentir"

Presidente da Comissão avançou que "analisada e conferida a documentação concluiu-se afinal ser tudo mentira".

A comissão de gestão do Sporting comentou esta sexta-feira as acusações feitas pelo antigo presidente do clube, Bruno de Carvalho.



Jaime Marta Soares, Sousa Cintra, Artur Torres Pereira e Henrique Monteiro estiveram em direto durante um comunicado à imprensa, no estádio José Alvalade.



Na conferência, marcada para as 18h00, Artur Torres Pereira voltou a reforçar que o ex-dirigente e antigos membros do conselho diretivo foram destituídos pelos sócios a 23 de junho, com 71,6 por cento dos votos, tendo essa sido uma decisão implementada de forma imediata.



Sobre a providência cautelar apresentada em tribunal por Bruno de Carvalho, a um de agosto, e na qual é pedida a suspensão das medidas tomadas naquela assembleia destitutiva, Torres Pereira avança que ainda não há resposta do tribunal, pelo que o caso ainda está a decorrer. "Analisada e conferida a documentação concluiu-se afinal ser tudo mentira", disse Torres Pereira sobre os alegados documentos que Bruno de Carvalho teria em sua posse.



"Tendo o ex-presidente destituido pelos sócios recusado retirar-se das instalações do Sporting Clube de Portugal de forma voluntária, mesmo depois de comprovado que o que trazia era uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, foi pedida a intervenção da PSP, que garantiu a sua saída", avançou Torres pereira, que lamenta a situação mas que todos "já estão habituados" às faltas de respeito por parte de Bruno de Carvalho.



"Este (Bruno de Carvalho) demonstrou continuar a ser um foco de confusão e perturbação, colocando como é hábito os seus interesses à frente do Sporting", afirmou.



"Até dia oito de setembro, haja o que houver, o presidente da assembleia geral do clube do Sporting de Portugal chama-se Jaime Marta Soares", avançou o presidente da Comissão de Gestão, deixando claro que "manobras de exibição ridículas" ou "exibições de vaidade pessoais" não vão ser permitidas.



Sousa Cintra

"Eu não estou aqui para falar desse nome. Eu não gosto de falar das pessoas, ou falo bem ou fico calado", avançou Sousa Cintra sobre os mais recentes acontecimentos com Bruno de Carvalho.



"Era bom que estivesse aqui toda a família sportinguista para apoiar o clube", referindo-se ao próximo jogo em Alvalade, qu acontece este sábado.



"O Sporting está unido e vai continuar até ao fim", assume Sousa Cintra, apesar de reconhecer que há quem tente destabilizar a união do clube.





José Peseiro sobre Bruno de Carvalho

Sobre os mais recentes acontecimentos, José Peseiro, que deu a conferência de imprensa de antevisão para o jogo deste sábado, frente ao Vitória de Setúbal, limitou-se a dizer que o clube está focado no jogo de amanhã com o Vitória de Setúbal. "Nem eu nem os jogadores temos que desviar o nosso foco por qualquer coisa anormal que possa acontecer", referiu o treinador dos leões.