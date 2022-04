A insatisfação com a apelidada “comunicação mole” do Benfica, que vinha crescendo há vários meses entre elementos dos órgãos sociais e que tem dividido o clube, ganhou um rosto de primeira linha recentemente. Ao que o CM apurou, Lourenço Coelho, administrador da SAD com o pelouro do futebol, exige mudanças na comunicação do clube.









