A expulsão de Toni Martínez no clássico com o Sporting, e consequente castigo, coloca dúvidas a Sérgio Conceição na elaboração do onze do FC Porto para o jogo de domingo com o Moreirense (18h00, Sport TV2) para a Liga.O técnico tem apostado em dois avançados - à exceção do último jogo do campeonato -, mas agora pode voltar a mexer no sistema tático.