Está muito perto o fim de linha de Sérgio Conceição no FC Porto e o futuro do técnico deve passar pelo Nápoles. Isto é o que assegura a imprensa italiana, com fontes próximas do clube. Segundo o ‘Corriere dello Sport’, o treinador conimbricense, de 46 anos, já acertou todos os detalhes com o líder napolitano Aurelio De Laurentiis e será apresentado nos “próximos dias”.