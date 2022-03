O Benfica esteve a negociar com o Zenit e com o Shakhtar uma eventual saída de Everton no verão, mas o conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia congelou o processo, sabe o Correio da Manhã.Os responsáveis dos encarnados tinham tudo muito bem encaminhado para a venda do internacional brasileiro por valores muito semelhantes aos da compra: 20 milhões de euros.