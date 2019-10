Bruno Lage surpreende nas escolhas do onze para a receção ao Lyon

Bruno Lage surpreende nas escolhas para a receção ao Lyon, esta noite, para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões.Cervi é a grande novidade no onze inicial das águias. O argentino tem sido pouco utilizado por Bruno Lage, mas ganhou a titularidade nesta parte frente ao Lyon. Nota, desde logo, para o facto de Pizzi estar no banco.Bruno Lage também aposta em Gedson e no ataque em Tomás Tavares.Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Gabriel, Gedson e Cervi; Rafa e Seferovic;