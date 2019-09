FC Porto 1 - 0 V. Guimarães

Passe em profundidade de Corona para o segundo poste. Aparece Marega, que aproveita a desatenção de Bondarenko e atira mesmo para o fundo das redes vimaranenses.

Tapsoba! Jogo arranca em ambiente de tensão no dragão. V. Guimarães fica reduzido a 10.





?Onze inicial / Starting Eleven / Alineación: Marchesín, Tecatito, Pepe, Marcano, Alex Telles, Romário Baró, Danilo, Matheus Uribe, Luis Díaz, Zé Luís e Marega#Exceedyourself #Prozis pic.twitter.com/Dy9JKcoWDG — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2019



Onze do Vitória: Miguel Silva; Sacko, Tapsoba. Bondarenko e Rafa Soares; Al Musrati e Poha; Rochinha, Pêpê e Lucas Evangelista; Davidson.

Canto para o FC Porto. Na sequência de um outro canto para os dragões, Corona entra pela direita, Marcano cabeceia e a bola chega mesmo a raspar a barra da baliza do V. Guimarães.V. Guimarães na área do FC Porto! Grande passe de Davidson para Rochinha. Jogador domina a bola, mas o guardião dos dragões estava atento e nega o golo aos vimaranenses.Marega abre o marcador no Estádio do Dragão.Livre para o FC Porto na sequência da falta de Tapsoba sobre Marega à entrada da área. Alex Telles a bater de pé direito. Bola sai ao lado da baliza do V. Guimarães.- Vermelho direto paraDepois da derrota surpresa do Sporting perante o Rio Ave, o FC Porto procura este domingo ascender ao segundo lugar da Liga NOS. O dragões recebem o Vitória de Guimarães num jogo a contar para a quarta jornada do campeonato.Marchesín, Tecatito, Pepe, Marcano, Alex Telles, Romário Baró, Danilo, Matheus Uribe, Luis Díaz, Zé Luís e Marega