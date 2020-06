Relegado ao quarto posto de forma provisória após o triunfo do Sp. Braga no dérbi do Minho, o Sporting procura esta sexta-feira retorno a um lugar de pódio, tendo pela frente o Belenenses SAD, numa partida na qual Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial.



Sporting: Luís Maximiano; Eduardo Quaresma, Stefan Ristovski, Sebastián Coates, Cristián Borja, Nuno Mendes, Wendel, Matheus, Jovane Cabral, Gonzalo Plata e Sporar





Ver comentários