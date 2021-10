Penafiel-Portimonense



Vilafranquense-Mafra



Vizela-Estrela da Amadora



Leça-Gil Vicente



Casa Pia-Farense



Sp. Braga-Santa Clara



Sporting-Varzim



Alverca-Famalicão



Benfica-Paços de Ferreira



U. Paredes-Torreense



FC Porto-Feirense



Moreirense-V. Guimarães



Caldas-B. SAD



Serpa-Estoril



Tondela-Leixões



Rio Ave-Olhanense

As 32 equipas apuradas para a quarta eliminatória da 82.ª edição da Taça de Portugal já conhecem os adversários nos 16 avos de final.O resultado do sorteio que se realizou na Cidade do Futebol, em Oeiras: