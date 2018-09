Conheça os onzes de Sporting e Feirense para o jogo da Liga NOS

Partida está marcada para as 21h00 no estádio de Alvalade.

19:57

Sporting e Feirense, terceiro e quarto classificados com sete pontos, defrontam-se este sábado, a partir das 21h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Onze do Sporting: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson; Battaglia e Acuña; Raphinha, Bruno Fernandes e Nani; Montero.



É este o nosso 11 inicial para defrontar o @cdfeirensesad!



É este o nosso 11 inicial para defrontar o @cdfeirensesad!

Preparados, Leões?