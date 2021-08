Conheça os possíveis adversários de Sporting, FC Porto e Benfica na fase de grupos

Com o empate alcançado em Eindhoven, o Benfica assegurou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde se juntará a Sporting e FC Porto, as duas equipas que já tinham assegurado o apuramento via campeonato. O sorteio dessa fase de grupos será na quinta-feira, sabendo já as três equipas lusas onde 'encaixam' nessa mesma definição: o Sporting no Pote 1, dragões e águias no 3.Abaixo pode conhecer a composição dos potes, com especial destaque para o 2, onde entram verdadeiros tubarões, isto para lá, claro, do 1, onde estão os seis campeões nacionais e ainda os vencedores da Champions e da Liga Europa da época. Como habitualmente, as equipas do mesmo país não se poderão encontrar nesta fase de grupos.ChelseaVillarrealAtlético MadridManchester CityBayern MuniqueInter MilãoLilleSportingReal MadridBarcelonaJuventusManchester UnitedParis Saint-GermainLiverpoolSevilhaBorussia DortmundFC PortoAjaxShakhtar DonetskRB LeipzigRed Bull SalzburgoBenficaAtalantaZenitBesiktasDynamo KievClub BruggeYoung BoysAC MilanMalmöWolfsburgoSheriff Tiraspol