Conheça Vichai, o presidente do Leicester City que seguia no helicóptero que caiu

É considerado o quinto homem mais rico da Tailândia mas as raízes de Vichai Srivaddhanaprabha são humildes.

Vichai Srivaddhanaprabha, bilionário tailandês de 61 anos, é dono e presidente do Leicester City, um dos maiores clubes do campeonato inglês, onde jogam os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira.



É conhecido dos adeptos por aterrar com o seu helicóptero no meio do estádio King Power quando a equipa joga em casa. O mesmo helicóptero que na noite deste sábado, depois da partida do Leicester contra o West Ham, se despenhou: no interior encontrava-se Vichai e a filha, dois pilotos e uma quinta pessoa ainda não identificada.



Na época de 2015-2016, Vichai levou o clube à conquista do primeiro lugar na Premier League e deixou os fãs em histeria.

Mas a sua jornada para atingir a riqueza começou bem longe dos campos de futebol. Em 1989, o tailandês abriu uma pequena loja isenta de impostos em Banguecoque. Hoje em dia é o quinto homem mais rico da Tailândia.



Vichai é casado com Aimon Srivaddhanaprabha, de quem teve quatro filhos: Voramas, Apichet, Arunroong e Aiyawatt. O último nome da família foi-lhes atribuído em 2012 pelo Rei da Tailândia. Srivaddhanaprabha significa "luz da glória progressiva".



Em 2010, adquiriu o clube inglês por cerca de 43 milhões de euros e nomeou o filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha para seu vice-presidente. Para além da compra, investiu uns significativos milhões para melhorar o plantel da equipa e o estádio. Para além do Leicester City, Vichai é ainda o proprietário do clube belga OH Leuven.