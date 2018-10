Helicóptero do dono do Leicester despenha-se e incendeia-se junto ao estádio

Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo.

21:25

O helicóptero do dono do Leicester caiu no exterior do estádio do clube inglês de futebol, segundo notícias veiculadas por órgãos de comunicação social britânicos.



Segundo a Sky Sports, que cita testemunhas do acidente, e a BBC, o helicóptero caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se, pouco tempo depois de levantar voo, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.



Desconhece-se o número de ocupantes e se entre eles está o presidente do Leicester, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, de 61 anos.



"Estamos a tomar conta de um incidente das imediações do King Power Stadium. Os serviços de emergência estão avisados e em ação", afirmou a polícia, citada pela comunicação social.



Os futebolistas portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira fazem parte do plantel do Leicester.









The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o - pic.twitter.com/bXX4CbwGFv — Liam Edwards (@Ed_7991) 27 de outubro de 2018









O milionário Vichai Srivaddhanaprabha costuma deslocar-se de helicóptero para assistir aos jogos do clube inglês que comprou em agosto de 2010.